Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. August 2024

Namenstag

Dominikus

Historische Daten

2023 - US-Regisseurin Greta Gerwig schreibt mit "Barbie" Filmgeschichte. Als erste Frau und Solo-Regisseurin spielt sie mit ihrer Satire über die berühmte Spielzeugpuppe weltweit bislang mehr als eine Milliarde Dollar (rund 910 Mio Euro) ein, teilt das Hollywood-Studio Warner Bros. mit.

2014 - Die europäische Raumsonde "Rosetta" erreicht nach mehr als zehn Jahren Flug durchs All ihr Ziel. Sie schwenkt in eine Umlaufbahn um den Kometen "67P/Tschurjumow-Gerassimenko" ein.

2004 - Das Berliner Landgericht spricht im letzten Prozess gegen Mitglieder des SED-Politbüros die Spitzenfunktionäre Siegfried Lorenz und Hans-Joachim Böhme wegen Mitschuld am Tod von drei DDR-Flüchtlingen schuldig und verhängt Bewährungsstrafen von jeweils 15 Monaten.

1999 - Ein 40-jähriger Kameramann aus Frankfurt (Oder) stirbt fünf Tage nach seiner Rückkehr von der Elfenbeinküste in Berlin an Gelbfieber. Es handelt sich um den ersten Gelbfieberfall seit 1946 in Deutschland.

1914 - Die österreichisch-ungarische Regierung erklärt Russland den Krieg. Gleichzeitig erfolgt die Kriegserklärung Serbiens an das Deutsche Reich.

Geburtstage

1984 - Vedad Ibisevic (40), bosnischer Fußballer (1899 Hoffenheim 2007-2012)

1964 - Anouschka Renzi (60), deutsche Schauspielerin ("Gier")

1949 - Richard Prince (75), amerikanischer Maler und Fotograf (Serie "Cowboys")

1789 - Friedrich List, deutscher Nationalökonom (Hauptwerk: "Das nationale System der Politischen Ökonomie"), gest. 1846

Todestage

1969 - Theodor W. Adorno, deutscher Soziologe und Philosoph ("Versuch über Wagner", "Dialektik der Aufklärung"), geb. 1903