Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Dezember 2025
225 kleine grünliche Figuren haben Archäologen in der nordägyptischen Stätte Tanis kürzlich gefunden. Die Figuren lösen ein Rätsel und verwundern die Forschenden zugleich.
Die Wiege des Homo sapiens stand möglicherweise woanders als gedacht – im tiefen Süden Afrikas statt in Ostafrika. Indizien dafür liefern DNA-Analysen steinzeitlicher Jäger und Sammler aus Südafrika.
Warum beten Menschen? Warum schreiben sie kaum leserliche Sätze auf kleine Zettel und kleben sie an eine Wand? Gibt es überhaupt einen Gott, der ihnen zuhört? Oder reden sie nur mit sich selber? Das sagen Theologie und Neurowissenschaft.
Pest-Epidemien kosteten in der Antike und im Mittelalter Millionen Menschen in Europa das Leben. Forscher haben rekonstruiert, wie sich der Erreger so gut ausbreiten konnte und was Vulkanausbrüche in weit entfernten Erdteilen damit zu tun hatten.