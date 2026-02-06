Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Februar 2026
Deutlich gestresster, hoher Puls: Das Finale gegen den VfB Stuttgart im Mai 2025 ließ Arminia-Fans richtig mitfiebern. Und: Alkohol und Aufregung trieben den Herzschlag stärker in die Höhe.
Ein bei fast jedem vorkommender Hefepilz hat eine fatale Nebenwirkung auf Hautkrebs: Er macht Melanome aggressiver und fördert die Bildung von Metastasen, wie eine Studie enthüllt.
Eiseskälte, immer noch: Was ist los im Norden und warum bleibt es weiter südlich mild? So überraschend der zweigeteilte Winter wirkt: Im Zuge der Klimakrise dauern auch solche Wetterlagen häufiger an.