Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Februar 2025

Namenstag

Amandus, Dorothea, Paul, Reinhild

Historische Daten

2024 - Knapp vier Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel werden zahlreiche der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln für tot erklärt. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden 31 Familien informiert, dass der Tod ihrer Angehörigen bestätigt wurde.

2023 - Massive Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 erschüttern den Südosten der Türkei und den Nordosten Syriens. Bei Rettungs- und Räumeinsätzen werden in der Türkei mehr als 50 000 Tote geborgen. In Syrien kommen rund 6800 Menschen ums Leben.

2000 - In einer Baustelle des Bahnhofs Brühl bei Köln entgleist der Nachtexpress von Amsterdam nach Basel an einer Weiche. Bilanz: Neun Tote, 149 Verletzte.

1980 - Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie mit dem Grundgesetz vereinbar ist.

1875 - Der Deutsche Reichstag beschließt das Reichspersonenstandsgesetz. Es verpflichtet ab dem 1. Januar 1876 im gesamten Deutschen Reich, Ehen vor einem Standesbeamten zu schließen, und sieht auch Ehescheidungen vor.

Geburtstage

1995 - Leon Goretzka (30), deutscher Fußballspieler (FC Schalke 04, Bayern München, Nationalmannschaft seit 2017)

1945 - Bob Marley, jamaikanischer Reggae-Musiker ("No Woman No Cry", "I Shot the Sheriff"), gest. 1981

1940 - Hildegard Schmahl (85), deutsche Schauspielerin ("In Zeiten des abnehmenden Lichts")

1905 - Irmgard Keun, deutsche Schriftstellerin ("Das kunstseidene Mädchen", "Nach Mitternacht"), gest. 1982

Todestage

1998 - Falco, österreichischer Popsänger ("Rock Me Amadeus", "Der Kommissar"), geb. 1957