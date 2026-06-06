Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
05.06.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Juni 2026
Der auf Künstliche Intelligenz spezialisierte US-Konzern Anthropic plädiert für eine weltweite Pause bei der Entwicklung immer leistungsstärkerer KI-Systeme. Die Gefahr, dass die Entwicklung außer Kontrolle gerate, sei groß.