Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Februar 2026

Namenstag Francesco Antonio, Richard

Historische Daten

2006 - Deutschlands erster Linienbus mit Flüssiggas nimmt in Hamburg den Dienst auf. Der Treibstoff gilt als besonders umweltfreundlich, weil kein Ruß bei seiner Verbrennung entsteht.

2001 - Boris Becker bekennt sich zu seiner unehelichen Tochter Anna in London. Ein Vaterschaftstest hatte ergeben, dass der Ex-Tennisstar der Vater der zehn Monate alten Anna Ermakowa ist.

1996 - Der EU-Verwalter der bosnischen Stadt Mostar, der frühere Bremer Bürgermeister Hans Koschnick, wird in seinem Dienstwagen von aufgebrachten Kroaten beschossen. Zuvor hatte er die Grenzen für die neuen Verwaltungsbezirke per Dekret festgelegt.

1986 - Nach monatelangen Unruhen verlässt der Präsident Haitis, der Diktator "Baby Doc" Jean-Claude Duvalier, den karibischen Inselstaat. Damit endete nach fast 30 Jahren die Familiendiktatur der Duvaliers.

1971 - Bei einer Volksabstimmung votieren fast zwei Drittel aller stimmberechtigten Schweizer Männer für die Einführung des Frauenwahlrechts auf Bundesebene.

Geburtstage

1966 - Claudia Crawford (60), deutsche Politikerin (CDU), Bundesfamilienministerin 1994-1998 (unter ihrem früheren Namen Claudia Nolte)

1966 - Kristin Otto (60), deutsche Schwimmerin und Sportjournalistin (ZDF), sechsfache Olympiasiegerin im Schwimmen (viermal Einzel, zweimal Staffel) für die DDR bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988

1941 - Ella Poljakowa (85), russische Friedens- und Menschenrechtsaktivistin, Hessischer Friedenspreis 2015

1906 - Pu Yi, letzter chinesischer Kaiser 1908-1912, gest. 1967

Todestage

2016 - Roger Willemsen, deutscher Fernsehmoderator ("Willemsens Woche") und Autor ("Deutschlandreise", "Kopf oder Adler - Ermittlungen gegen Deutschland"), geb. 1955