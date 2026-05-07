Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Mehr als 3200 Jahre alt: Forscher unter der Leitung der Universität Tübingen haben rituelle Gegenstände an der Fundstätte Nuraghe Barru auf der Mittelmeerinsel Sardinien entdeckt.
Wissenschaftler ehren den Papst mit einem kleinen Falter aus Kreta. Es ist ein Appell zur Bewahrung der Schöpfung - und ein diskreter Verweis auf den christlichen Glauben an die Auferstehung. Das Kirchenoberhaupt ist nicht der einzige Prominente, dessen Name eine neu entdeckte Tierart schmückt.
Manche finden schon die Vorstellung abstoßend, andere fühlen sich wohl dabei: Wenn das Haustier im Bett schläft, sorgt das für Diskussionsstoff. Was sind die Voraussetzungen? Und wie bekommt man den Bett-verwöhnten Liebling wieder ins Körbchen?