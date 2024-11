Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. November 2024

Namenstag

Engelbert, Ernst, Willibrord

Historische Daten

2019 - In der britischen Zeitung "Economist" nennt der französische Präsident Emmanuel Macron die Nato "hirntot". Man könne sich nicht länger auf die USA verlassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert den "Rundumschlag".

1989 - In Virginia wird der bisherige Vize-Gouverneur Douglas Wilder zum ersten schwarzen Gouverneur eines US-Bundesstaates gewählt.

1944 - Richard Sorge, deutsch-russischer Spion, wird in Tokio hingerichtet. Er hatte in Japan, getarnt als Korrespondent der "Frankfurter Zeitung", ein nachrichtendienstliches Netz für die Sowjetunion aufgebaut.

1929 - Das Museum of Modern Art (MoMA) wird in New York eröffnet.

1659 - Frankreich und Spanien vereinbaren als gemeinsame Grenze die Pyrenäen ("Traité des Pyrénées").

Geburtstage

1989 - Nadeschda Tolokonnikowa (35), russische Aktivistin, Mitglied der russischen Band Pussy Riot, die ihre Musik mit scharfer Kritik an der russischen Führungsspitze um Präsident Wladimir Putin verknüpft.

1969 - Lisa Su (55), amerikanische Managerin taiwanischer Herkunft, Chefin des amerikanischen Chipkonzerns AMD seit 2014

1929 - Eric Kandel (95), amerikanischer Mediziner und Nobelpreisträger, emigrierte mit neun Jahren aus Österreich in die USA, Medizin-Nobelpreis 2000 für seine Hirnforschung

1879 - Leo Trotzki, russischer Revolutionär und sowjetischer Politiker, als Kriegskommissar 1918 Organisator der Roten Armee, maßgeblich am Sieg der Bolschewiki im russischen Bürgerkrieg beteiligt, ermordet 1940

Todestage

1974 - Helene Thimig, österreichische Schauspielerin und Regisseurin ("Jedermann" in Salzburg), Witwe von Max-Reinhardt, geb. 1889