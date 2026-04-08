Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. April 2026

Namenstag Beate, Walter

Historische Daten

2025 - Ein ausgelassenes Merengue-Konzert in der Dominikanischen Republik endet in einer Katastrophe. Unter dem eingestürzten Dach des Clubs "Jet Set" in der Hauptstadt Santo Domingo sterben mindestens 230 Menschen.

2001 - Golfprofi Tiger Woods gewinnt in Augusta (Georgia) das US-Masters und erringt damit als erster Profi überhaupt vier Major-Turniersiege in Folge.

1986 - Hollywood-Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood wird in dem kalifornischen Küstenort Carmel zum neuen Bürgermeister gewählt. Der Republikaner kann die bisherige Amtsinhaberin deutlich schlagen.

1966 - Auf dem 23. Kongress der KPdSU wird Leonid Breschnew zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt. Er ist der erste sowjetische Parteiführer seit Stalin, der diesen 1934 abgeschafften Titel trägt.

1961 - Das 5.030 Bruttoregistertonnen große britische Fracht-Passagierschiff "Dara" gerät im Persischen Golf nach einer Explosion in Brand. Die Zahl der Todesopfer wird mit 236 angegeben.

Geburtstage

1966 - Robin Wright (60), amerikanische Schauspielerin ("Forrest Gump", "Message in a Bottle", "House of Cards")

1936 - Ernst Trautwein (90), deutscher Eishockeyspieler, achtfacher Deutscher Meister mit dem EV Füssen

1935 - Avi Primor (91), israelischer Diplomat, Botschafter in Deutschland 1993-1999

1926 - Elisabeth Wiedemann, deutsche Schauspielerin (Fernsehserie "Ein Herz und eine Seele"), gest. 2015

Todestage

2013 - Margaret Thatcher, britische Politikerin, Premierministerin 1979-1990, geb. 1925