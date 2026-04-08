Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
07.04.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Der Abbau von Rohstoffen für die Herstellung von Werkzeugen war fundamental für die Weiterentwicklung des Menschen. In Südafrika haben Tübinger eine 220.000 Jahre alten Tagebau von Hornfels entdeckt.
Viele Hundebesitzer übersehen laut einer Studie Anzeichen von Schmerzen bei ihren Tieren. Erfahrung und Aufklärung sind für das Wohl der Vierbeiner entscheidend. Wie erkennt man Schmerzen beim Hund?