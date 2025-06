Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Juni 2025

Namenstag

Engelbert, Helga

Lesen Sie auch

Historische Daten

2024 - Bei einer gezielten Aktion im Zentrum des Gazastreifens befreien israelische Streitkräfte vier Geiseln aus monatelanger Gefangenschaft. Unklar bleibt die Zahl der Todesopfer infolge der Aktion: Nach Angaben der islamistischen Hamas sterben 210 Palästinenser. Israels Armee-Sprecher nennt weniger als 100 Tote.

2003 - Die Polen stimmen mit 77,5 Prozent für den EU-Beitritt ihres Landes. Am 1. Mai 2004 wird Polen Mitglied der Europäischen Union.

1975 - Auf der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Warngau und Schaftlach in Oberbayern werden beim Frontalzusammenstoß zweier Eilzüge 41 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Als Ursachen des Unglücks gelten ein Fehler im Fahrplan und falsche Zugmeldungen.

1935 - Das Reichsinnenministerium veröffentlicht seine vierte Ausbürgerungsliste. Das NS-Regime entzieht Bertolt Brecht und 40 weiteren Personen wegen Verstoßes gegen die "Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk" die deutsche Staatsbürgerschaft.

1815 - Auf dem Wiener Kongress wird der Deutsche Bund gegründet, ein Zusammenschluss von Dutzenden Einzelstaaten, darunter Teile des Habsburger Kaiserreiches sowie die Königreiche Bayern und Sachsen. 1806 war das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aufgelöst worden.

Geburtstage

1960 - Mick Hucknall (65), britischer Popsänger, Sänger der Popgruppe Simply Red ("Something Got Me Started", "Stars")

1955 - José Antonio Camacho (70), spanischer Fußballspieler und -trainer, Nationaltrainer Spanien 1998-2002

1955 - Tim Berners-Lee (70), britischer Informatiker, Internetpionier, gilt als Erfinder des World Wide Web

1940 - Nancy Sinatra (85), amerikanische Popsängerin ("These Boots Are Made For Walking"), Tochter des Entertainers Frank Sinatra

Todestage

1980 - Ernst Busch, deutscher Schauspieler und Sänger ("Lied von der Einheitsfront"), geb. 1900