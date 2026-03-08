Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. März 2026
Gab es in der Kreidezeit eine Landbrücke zwischen Europa und Afrika? Bisher schienen einige Fossilien darauf hinzudeuten. Doch jetzt beseitigt ein Fossilfund in Ungarn den wichtigsten „Kronzeugen“ für diese Landverbindung.
Gähnen ist nicht nur eine Folge von mangelndem Schlaf. Auch die Jahrzeiten spielen dabei eine Rolle. Wir erklären, was Müdigkeit mit dem Frühjahr zu tun hat und wie man sie überwindet.
Eine neue Studie prognostiziert eine drastische Zunahme der Waldschäden in Europa. Selbst im optimistischsten Szenario sieht sie eine düstere Zukunft mit stark anwachsenden Schäden durch Brände und Stürme. In Deutschland ist ein kritischer Punkt dabei bereits überschritten.
Mikroplastik ist allgegenwärtig. In den entlegensten Regionen der Erde finden sich die Partikel genauso wie im menschlichen Körper. Die Quellen sind Teil unseres Alltags – vor allem der Abrieb von Autoreifen.