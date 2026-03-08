Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. März 2026

Namenstag Johannes

Historische Daten

2006 - Die Fluggesellschaft Air Berlin kündigt als erster Billigflieger in Deutschland ihren Gang an die Börse an.

2001 - Fünf Jahre nach der spektakulären Entführung des Millionärs Jan Philipp Reemtsma wird der Kopf der Kidnapper-Bande, Thomas Drach, vom Hamburger Landgericht zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

1976 - In der ARD startet die Sendereihe "Loriot". Vicco von Bülow zeigt darin kurze Zeichentrickfilme und Spielszenen, darunter Klassiker wie "Herren im Bad", "Das Frühstücksei", "Kosakenzipfel" und "Die Nudel". Häufig an seiner Seite: Evelyn Hamann.

1971 - Box-Weltmeister Joe Frazier gewinnt gegen Herausforderer Muhammad Ali alias Cassius Clay den ersten von drei "Kämpfen des Jahrhunderts" nach Punkten.

1951 - Mit dem Gesetz über die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes schafft der Bundestag die Rechtsgrundlage für das spätere Bundeskriminalamt (BKA). Am 15. März tritt das Gesetz in Kraft.

Geburtstage

1986 - Lena Goeßling (40), deutsche Fußballspielerin, Nationalmannschaft 2008-2019, Europameisterin 2013

1981 - Timo Boll (45), deutscher Tischtennisspieler, Einzel-Europameister 2002, 2007, 2008, 2010, 2011 und 2012 und 2018

1976 - Freddie Prinze Jr. (50), amerikanischer Schauspieler ("Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast")

1931 - Neil Postman, amerikanischer Medienwissenschaftler und Schriftsteller ("Wir amüsieren uns zu Tode"), gest. 2003

Todestage

1986 - Hubert Fichte, deutscher Schriftsteller ("Das Waisenhaus", "Wolli Indienfahrer", "Die Geschichte der Empfindsamkeit"), geb. 1935