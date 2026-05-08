Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Mai 2026

Namenstag Désiré, Friedrich, Ulrike

Historische Daten

2025 - Der US-Amerikaner Robert Francis Prevost wird nach nur 24 Stunden Konklave im Vatikan zum neuen Papst gewählt. Als Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken trägt er den Namen Leo XIV. Mit den Worten "Der Friede sei mit euch allen" stellt er sich den 100.000 Wartenden auf dem Petersplatz vor.

1991 - Das Bundeskabinett verabschiedet die neue Verpackungsverordnung, die Herstellern und Händlern die Pflicht auferlegt, gebrauchte Verpackungen zurückzunehmen und die Entsorgung sicherzustellen.

1946 - Als Friedensmesse eröffnet die erste Leizpiger Messe nach dem Zweiten Weltkrieg.

1945 - Mit der Kapitulation des Deutschen Reiches geht der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Am Vortag haben Generaloberst Alfred Jodl, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg und General Wilhelm Oxenius im amerikanischen Hauptquartier in Reims die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte unterzeichnet. Sie tritt am 8. Mai in Kraft.

1886 - Der Apotheker John Pemberton bringt in Atlanta (USA) das von ihm erfundene Getränk "Coca Cola" aus Cocaextrakt, Koffein, Cocablättern und Sodawasser als Medizin gegen Kopfschmerzen auf den Markt.

Geburtstage

1967 - Olaf Lies (59), deutscher Politiker (SPD), niedersächsischer Ministerpräsident seit 2025

1961 - Bill de Blasio (65), amerikanischer Politiker, Bürgermeister von New York 2014-2021

1926 - David Attenborough (100), britischer Dokumentarfilmer und Naturforscher ("A Life on Our Planet")

1906 - Roberto Rossellini, italienischer Filmregisseur ("Rom, offene Stadt", "Stromboli"), gest. 1977

Todestage

2021 - Helmut Jahn, deutsch-amerikanischer Architekt, Sony-Center mit Bahntower in Berlin, Post-Tower in Bonn, Messeturm in Frankfurt/Main, geb. 1940