Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Mai 2025

Namenstag

Désiré, Friedrich, Ulrike

Lesen Sie auch

Historische Daten

1985 - Richard von Weizsäcker hält eine als "historisch" bezeichnete Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Den 8. Mai 1945 bezeichnet er als "Tag der Befreiung". Die Rede findet vor allem im Ausland hohe Anerkennung, löst aber auch innenpolitisch teils heftige Debatten aus.

1982 - Bei der Qualifikation für den Grand Prix von Belgien in Zolder verunglückt der kanadische Ferrari-Fahrer Gilles Villeneuve tödlich. Der Vater des späteren Weltmeisters Jacques Villeneuve hatte in der Formel 1 sechs Grand Prix gewonnen und war 1979 Vize-Weltmeister geworden.

1980 - Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt die Welt offiziell als pockenfrei. Die auch als Blattern bekannte Infektionskrankheit wird als erste durch ein weltweites Impfprogramm ausgerottet.

1978 - Der Südtiroler Reinhold Messner und der Österreicher Peter Habeler bezwingen als erste Menschen ohne Sauerstoffmasken den Mount Everest.

1945 - Mit der Kapitulation des Deutschen Reiches geht der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Am Vortag haben Generaloberst Alfred Jodl, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg und General Wilhelm Oxenius im amerikanischen Hauptquartier in Reims die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte unterzeichnet. Sie tritt am 8. Mai in Kraft.

Geburtstage

1975 - Enrique Iglesias (50), spanischer Popsänger ("Vivir")

1950 - Wolfgang Herles (75), deutscher Fernsehjournalist und Moderator, Leiter des Bonner ZDF-Studios 1987-1991, Chef des ZDF-Kulturmagazins "aspekte" 2000-2011

1945 - Keith Jarrett (80), amerikanischer Jazzpianist und Komponist ("The Köln Concert")

1926 - David Attenborough (99), britischer Dokumentarfilmer und Naturforscher

Todestage

2020 - Roy Horn, deutsch-amerikanischer Magier und Dompteur, Mitglied des Magier-Duos "Siegfried & Roy", geb. 1944