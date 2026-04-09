Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. April 2026

Namenstag Kasilda, Waltraud

Historische Daten

2025 - Nach großen Turbulenzen an internationalen Börsen setzt US-Präsident Donald Trump bestimmte, erst kurz zuvor in Kraft getretene Sonderzölle für 90 Tage aus. Weltweit atmen die Börsen auf. Für Einfuhren aus China allerdings hebt Trump die Zusatzzölle auf insgesamt 145 Prozent an.

2003 - Nach drei Wochen Krieg ist die irakische Regierung entmachtet. US-Panzer rollen ins Zentrum der Hauptstadt Bagdad. Im Herzen der Stadt stürzt eine wütende Menge mit Unterstützung von US-Marines eine gewaltige Statue Saddam Husseins vom Sockel.

2001 - Mit einem ersten Rammschlag für drei Brücken in der neuen Hamburger Hafencity geht Europas damals größtes Städtebauprojekt offiziell an den Start.

1991 - Das Parlament der georgischen Sowjetrepublik beschließt in Tiflis einstimmig die Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit der Kaukasusrepublik.

1241 - Die Mongolen schlagen bei Liegnitz (heute Legnica in Polen) ein polnisch-deutsches Aufgebot des Herzogs Heinrich II. von Schlesien.

Geburtstage

1966 - Cynthia Nixon (60), amerikanische Schauspielerin ("Sex and the City")

1961 - Heiner Wilmer (65), deutscher Geistlicher, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz seit 2026, Bischof von Hildesheim seit 2018

1951 - Monika Piel (75), deutsche Journalistin und Moderatorin, ARD-Vorsitzende 2011-2012, WDR-Intendantin 2007-2013

1926 - Hugh Hefner, amerikanischer Verleger, Gründer des Magazins "Playboy", gest. 2017

Todestage

2021 - Prinz Philip, britischer Prinzgemahl, Ehemann der Königin Elizabeth II., geb. 1921