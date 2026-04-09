Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Gravitationswellen könnten für die Produktion von Dunkler Materie in den frühen Phasen der Entstehung unseres Universums verantwortlich sein. Physiker sind dieser Theorie nun nachgegangen und kommen zu überraschenden Ergebnissen.
Ein Expeditionsteam entdeckt im Weddellmeer in der Antarktis eine bislang unbekannte Insel. Sie misst nur etwa 130 mal 50 Meter und wird nun genau kartiert. Das Eiland soll nun auch einen offiziellen Namen erhalten.
Eine in China entdeckte Fossil-Lagerstätte enthüllt die ersten Anfänge der heutigen Tierstämme, auch des unsrigen. Denn die 550 bis 540 Millionen Jahre alten Fossilien belegen erstmals, dass die Ur-Ur-Vorfahren der heutigen Tiere schon vor Beginn des Kambrium-Zeitalters entstanden.
Schwer verlaufende Infektionskrankheiten wie Grippe oder Covid können schwerwiegende Folgeerkrankungen nach sich ziehen. Forschende wissen jetzt, woran das liegt und raten deshalb zu bestimmten Schutzmaßnahmen.