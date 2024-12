Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Dezember 2024

Namenstag

Eucharius, Petrus

Historische Daten

2019 - Bei einem Vulkanausbruch auf der Insel White Island vor Neuseeland sterben 22 Menschen. Insgesamt waren 47 Besucher auf der Insel, darunter vier Deutsche, von denen einer im Juli 2020 seinen Verletzungen erliegt.

1989 - Auf einem zweitägigen Parteitag in Ost-Berlin bricht die SED mit ihrer stalinistischen Vergangenheit und wählt Gregor Gysi zum neuen Vorsitzenden.

1959 - Auf der BMW-Hauptversammlung verhindern Kleinaktionäre die Übernahme des angeschlagenen Autokonzerns durch Daimler-Benz. Später steigt der Batteriefabrikant Herbert Quandt als Sanierer ein.

1954 - In Köln wird die 567 Meter lange Rodenkirchener Hängebrücke über den Rhein für den Verkehr freigegeben.

1824 - Die Truppen Simón Bolívars unter General de Sucre besiegen bei Ayacucho (Peru) das Heer des spanischen Vizekönigs. Dieser Sieg beendet die spanische Herrschaft in Südamerika.

Geburtstage

1964 - Hape Kerkeling (60), deutscher Komiker, Entertainer und Autor (Comedy-Figur "Horst Schlämmer", ARD-Comedy-Serie "Total Normal", Kinofilm "Kein Pardon", Buch: "Ich bin dann mal weg - Meine Reise auf dem Jakobsweg")

1964 - Johannes B. Kerner (60), deutscher Moderator und Talkmaster ("Johannes B. Kerner Show")

1954 - Jean-Claude Juncker (70), luxemburgischer Politiker, Präsident EU-Kommission 2014-2019, luxemburgischer Ministerpräsident 1995-2013

1934 - Judi Dench (90), britische Schauspielerin ("Ihre Majestät: Mrs. Brown", Rolle der "M" in mehreren James-Bond-Filmen, Oscar als beste Nebendarstellerin in "Shakespeare in Love" 1999)

Todestage

2014 - Karl Otto Pöhl, deutscher Bankier, Präsident der Deutschen Bundesbank 1980-1991, geb. 1929