Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Dezember 2025

Namenstag Eucharius, Petrus

Historische Daten

2015 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom New Yorker "Time"-Magazin als "Person des Jahres" 2015 ausgezeichnet.

1995 - Der deutsche Profiboxer Axel Schulz verliert in Stuttgart den WM-Kampf im Schwergewicht umstritten nach Punkten gegen den Südafrikaner Frans Botha. Das Urteil löst Tumulte in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle aus.

1990 - Lech Walesa gewinnt die polnische Präsidentenwahl. Am 22. Dezember wird der erste demokratisch gewählte Präsident Polens seit dem Ende der kommunistischen Herrschaft vereidigt.

1985 - Im Prozess gegen Mitglieder ehemaliger argentinischer Militärjuntas wird der ehemalige Staatspräsident Jorge Rafael Videla zu lebenslanger Haft verurteilt.

1960 - Die britische Fernsehserie "Coronation Street", nach deren Vorbild später die deutsche "Lindenstraße" entsteht, wird zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Sendung gilt heute als am längsten laufende TV-Soap der Welt.

Geburtstage

1950 - Joan Armatrading (75), britische Sängerin ("Love And Affection", "Drop The Pilot")

1950 - Wolfgang Fierek (75), deutscher Schauspieler ("Ein Bayer auf Rügen")

1945 - Andrew Birkin (80), britischer Regisseur ("Salz auf unserer Haut") und Drehbuchautor ("Der Name der Rose")

1945 - Holger Geschwindner (80), deutscher Basketballspieler, langjähriger Mentor und Privatcoach von Basketball-Star Dirk Nowitzki

Todestage

2020 - Paolo Rossi, italienischer Fußballer, Weltmeister 1982, Ballon d'Or für den besten Fußballer Europas 1982, geb. 1956