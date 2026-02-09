Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Februar 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Februar 2026
Trinkwasser, Nahrungsmittel, Medizin: Im Konzept zur Zivilverteidigung ist aufgelistet, wie der Staat die Bürger in einem Katastrophenfall wie einem Blackout schützen will. Doch jeder sollte auch selbst Vorsorge treffen. Unnötig? Dann denken Sie nur an die jüngsten Vorfälle Berlin und Stuttgart.
Deutschland bekommt das Drogenproblem nicht in den Griff. Die Zahl der Abhängigen und der verschiedenen Rauschmittel nimmt immer weiter zu – vor allem von synthetischen Drogen. Mit Cychlorphin ist ein weiteres Rauschgift auf den Markt gekommen.
Häufig sind monatelang gar keine Sonnenflecken zu sehen. Derzeit aber erscheinen viele innerhalb kurzer Zeit. Dahinter verbirgt sich ein wiederkehrendes Phänomen, das in den Wintermonaten besonders stark ausgeprägt ist.
Deutlich gestresster, hoher Puls: Das Finale gegen den VfB Stuttgart im Mai 2025 ließ Arminia-Fans richtig mitfiebern. Und: Alkohol und Aufregung trieben den Herzschlag stärker in die Höhe.
Ein bei fast jedem vorkommender Hefepilz hat eine fatale Nebenwirkung auf Hautkrebs: Er macht Melanome aggressiver und fördert die Bildung von Metastasen, wie eine Studie enthüllt.