Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Experten sind sich einig: Einen risikofreien Alkoholkonsum gibt es nicht. Bei vielen galt Alkohol in Maßen lange als gesundheitsfördernd. Doch das stimmt nicht. Zu viel Hochprozentiges führt schnell in die Sucht und kann tödlich enden.
Vor 2500 Jahren endeten die Perserkriege. Die vereinten Griechen hatten über einen übermächtigen Feind gesiegt. Ihre Erklärung für den unvorhersehbaren Triumph: Ihre Kultur sei allen Fremden überlegen.
Dank eines kosmischen Zufalls blickt ein Astronomenteam zehn Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Sie ermitteln erstmals das Gewicht eines inaktiven Schwarzen Lochs. Die Entdeckung liefert neue Hinweise auf das schnelle Wachstum früher Galaxien.
Der auf Künstliche Intelligenz spezialisierte US-Konzern Anthropic plädiert für eine weltweite Pause bei der Entwicklung immer leistungsstärkerer KI-Systeme. Die Gefahr, dass die Entwicklung außer Kontrolle gerate, sei groß.