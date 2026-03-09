Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. März 2026
Nach einer Entdeckung auf einer Felsformation im Sauerland sind sich Archäologen sicher: Die hoch aufragenden Steine dienten den Menschen vor über 2000 Jahren rituellen Zwecken.
Kann eine Raumsonde einen Asteroiden von der Erde weglenken? Das testeten Forscher am winzigen Mond Dimorphos. Die DART-Mission der Nasa und Esa war sogar noch erfolgreicher als ohnehin schon bekannt.
Gab es in der Kreidezeit eine Landbrücke zwischen Europa und Afrika? Bisher schienen einige Fossilien darauf hinzudeuten. Doch jetzt beseitigt ein Fossilfund in Ungarn den wichtigsten „Kronzeugen“ für diese Landverbindung.
Gähnen ist nicht nur eine Folge von mangelndem Schlaf. Auch die Jahrzeiten spielen dabei eine Rolle. Wir erklären, was Müdigkeit mit dem Frühjahr zu tun hat und wie man sie überwindet.