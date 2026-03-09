Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. März 2026

Namenstag Bruno, Dominikus, Franziska

Historische Daten

2025 - Mark Carney soll Kanada als Nachfolger von Premier Justin Trudeau durch wirtschaftlich turbulente Zeiten führen. Der Ökonom wird Chef der Liberalen Partei und damit auch Ministerpräsident des Landes.

2011 - Nach einer Serie von Fehlurteilen schafft der US-Bundesstaat Illinois die Todesstrafe ab. Die Strafen der verbliebenen 15 Todeskandidaten werden in lebenslange Haft umgewandelt. Illinois ist der 16. Staat in den USA ohne Todesstrafe, in den anderen 34 Staaten gilt sie weiterhin.

2006 - Die sächsische Landeshauptstadt Dresden verkauft als erste deutsche Kommune ihren kompletten Wohnungsbestand. Damit kann die Stadt auf einen Schlag ihre Schulden in Höhe von 741,4 Millionen Euro tilgen.

1976 - In der Nähe von Cavalese bei Trient stürzt eine vollbesetzte Seilbahn-Kabine nach einem Seilriss etwa 60 Meter in die Tiefe. 42 Menschen kommen ums Leben, darunter 20 Deutsche.

1831 - König Louis Philippe gegründet die französische Fremdenlegion.

Geburtstage

1959 - Giovanni di Lorenzo (67), deutscher Journalist und Fernsehmoderator, Moderation der Talkshow "3 nach 9", Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit" seit 2004

1951 - Helen Zille (75), südafrikanische Politikerin, Großnichte des Berliner Milieumalers Heinrich Zille, Bürgermeisterin von Kapstadt 2006-2009, "Welt-Bürgermeisterin 2008",

1946 - Bernd Hölzenbein, deutscher Fußballer und Fußballmanager, Weltmeister 1974 mit der Nationalmannschaft, mit Eintracht Frankfurt UEFA-Cup-Sieger 1980 und Pokalsieger 1974, 1975 und 1981, gest. 2024

1945 - Katja Ebstein (81), deutsche Schlagersängerin und Chansonniere ("Wunder gibt es immer wieder", "Theater")

Todestage

2025 - Hans Peter Korff, deutscher Schauspieler (TV-Serien: "Diese Drombuschs", "Adelheid und ihre Mörder"), geb. 1942