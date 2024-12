In ordentlich aufgestapelten Müllsäcken hat die Polizei in Kalifornien Marihuana im Wert von 100 Millionen Dollar (95 Millionen Euro) entdeckt. Wem es gehört, ist unklar.

mmf/afp 13.12.2024 - 11:53 Uhr

In ordentlich aufgestapelten Müllsäcken hat die Polizei in Kalifornien Marihuana im Wert von 100 Millionen Dollar (95 Millionen Euro) entdeckt. Die Ermittler in dem US-Bundesstaat seien von Nachbarn wegen starken Geruchs zu einem neu gebauten Lagerhaus in Oak Hills gerufen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Vor Ort fanden sie 3000 Müllsäcke mit Marihuana.