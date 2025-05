Die Wetterlage am Donnerstag, dem 15. Mai, präsentiert sich zweigeteilt: Während sich tagsüber vielerorts der Frühling mit Sonne und milden Temperaturen behauptet, machen die Nächte mit Tiefstwerten nahe dem Gefrierpunkt noch einmal deutlich, warum die kalte Sophie ihren Namen trägt.

In Baden-Württemberg erwartet die Menschen ein heiterer Tag mit Temperaturen zwischen 17 Grad im Bergland und bis zu 23 Grad am Rhein. Doch in der Nacht droht vor allem in tiefer gelegenen Regionen nochmals Bodenfrost – besonders im Schwarzwald ist mit starken bis stürmischen Böen auf den Gipfeln zu rechnen.

Auch in Bayern beginnt der Tag mit Sonnenschein, bevor von Nordosten her Wolken aufziehen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 16 bis 21 Grad. Doch spätestens in der Nacht zeigt sich, dass die Eisheiligen nicht ganz ohne Nachspiel gehen: Bodenfrost ist besonders im Norden erneut möglich.

Kalte Nächte auch im Norden und Osten

In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigt sich der Tag wolkig bis freundlich – mit Temperaturen um die 14 bis 20 Grad. Doch auch hier können die Nächte kalt werden: Frost in Tal- und Muldenlagen ist nicht ausgeschlossen. Besonders in Ostsachsen muss man mit 1 Grad oder sogar leichtem Frost rechnen – klassische Bedingungen für die kalte Sophie.

Berlin und Brandenburg erleben am Donnerstag einen durchwachsenen Wetterverlauf: zunächst noch viele Wolken und stellenweise Regen, später zunehmend freundlich mit Temperaturen bis 18 Grad. Doch nachts sinken die Werte auf 3 bis 8 Grad, lokal ist Bodenfrost nicht ausgeschlossen.

Im Norden – von Schleswig-Holstein über Hamburg bis Mecklenburg-Vorpommern – bleibt es tagsüber freundlich, trocken und angenehm frisch mit Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad. In der Nacht allerdings zeigen sich auch hier vereinzelt Minustemperaturen in Bodennähe, besonders im südlichen Binnenland.

Westen mit Frühlingstendenz – aber kalten Nächten

In Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bringt die kalte Sophie einen freundlichen und überwiegend sonnigen Tag. Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad – Frühlingsgefühle inklusive. Doch die Nacht erinnert auch hier an die Eisheiligen: In Tallagen ist Bodenfrost nicht ausgeschlossen, mit Tiefstwerten bis zu 1 Grad.

Fazit

Die „kalte Sophie“ beschert Deutschland keinen landesweiten Kälteeinbruch, wohl aber einen letzten frostigen Gruß in den Nächten, besonders in den Mittelgebirgsregionen und Senken. Wer also empfindliche Pflanzen im Garten hat, sollte sie auch in der Nacht zum Freitag noch einmal schützen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.