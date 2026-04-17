Kaltes Wetter vor Ostern Mandeln und Aprikosen auf Streuobstwiesen: „Da ist fast alles erfroren“
Das veränderte Klima beeinflusst auch die Streuobstwiesen im Kreis Böblingen. Manfred Nuber, „Mr. Obstbau“ genannt, erklärt wie.
Das veränderte Klima beeinflusst auch die Streuobstwiesen im Kreis Böblingen. Manfred Nuber, „Mr. Obstbau“ genannt, erklärt wie.
Manfred Nuber ist im Landkreis Böblingen Fachwart für Obst- und Gartenbau. Aber er ist noch viel mehr: nämlich mit Leidenschaft dabei. Sein Wissen um Obstbäume, Entwicklung, Ernte ist immens.