Das kommende Wochenende in Stuttgart hält vielfältige Kultur-Events bereit: Musikfans kommen voll auf ihre Kosten beim Festival der Kulturen, den Jazz Open und dem Lichterfest. Weinexperten freuen sich auf ein feines Tröpfchen beim Bohnenviertelfest, fitte Turnschuhe auf den Stuttgart-Lauf. Das Wetter meint es jedoch nicht mit jeder Veranstaltung gut.

Freitag und Samstag bleibt Stuttgart voraussichtlich trocken

Am Freitag soll Stuttgart laut Deutschem Wetterdienst (DWD) trocken bleiben bei milden Temperaturen, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Vereinzelt können in Baden-Württemberg in der Nähe der Alpen und im Schwarzwald Schauer auftreten, so der DWD. Folglich bringt das Stadtfest im Bohnenviertel wettertechnisch gute Voraussetzungen mit.

Der Samstag hätte laut den Meteorologen das Potenzial, der bisher wärmste Tag des Jahres mit bis zu 33 Grad zu werden. Im Kessel bleibe es trocken, einzelne Hitzegewitter würden lediglich im Bergland auftreten. Das Lichterfest steht somit unter einem guten Wetter-Stern.

Temperaturabsturz und Hagel am Sonntag

Eine große Kaltfront überrollt ganz Baden-Württemberg am Sonntag, warnt der DWD. Ein Temperaturabsturz von bis zu 10 Grad im Vergleich zu Samstag sei möglich. Spätestens ab dem Nachmittag soll das Wetter mit Starkregen, Sturmböen und möglicherweise sogar Hagel aufwarten. Dieser Wetterabfall soll sich mehrere Stunden bis in die Nacht auf Montag hinziehen und erst gegen Montagmittag wieder bessern.

Stuttgart-Lauf größtenteils trocken, Konzerte fallen ins Wasser

Der Stuttgart-Lauf findet überwiegend am Vormittag statt: Das Handbike-Rennen beginnt am Sonntag laut Plan um 8.45 Uhr, gefolgt vom 10-Kilometer-Lauf um 9.00 Uhr und dem 5-Kilometer-Lauf & Walk um 9.25 Uhr. Die Teilnehmer können hier voraussichtlich noch trocken ins Ziel kommen. Bereits kritisch wird das für die Kinder des Handbike-Minimarathon, die laut Programm als Letzte gegen 13.20 an den Start gehen sollen. Das Orga-Team des Laufs sagte gegenüber unserer Redaktion auf Nachfrage, dass die Veranstaltung auch bei leichtem Regen wie geplant stattfinde.

Vermutlich stark betroffen vom Unwetter sind Open-Air Veranstaltungen, die am Sonntagabend stattfinden. So etwa ein Konzert der Jazz Open beim Alten Schloss und das „Bergkonzert“ an der Grabkapelle auf dem Württemberg. Manuel Albani vom Pop-Büro Stuttgart ist einer der Organisatoren des „Bergkonzertes“ und meint: „Wir entscheiden morgen, ob wir die Veranstaltung aufgrund der Wetterlage ins Kulturzentrum Merlin im Stuttgarter Westen verlegen.“ Potenzielle Besucher könnten sich vor Veranstaltungsbeginn auf Facebook und Instagram über den Status der Veranstaltung informieren.