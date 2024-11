Erfahren Sie das Wichtigste über Kamala Harris – ihre Wurzeln, Familie und ihren Weg in die amerikanische Politik. Was treibt die Vizepräsidentin an, und welche Ziele verfolgt sie bei der Wahl 2024?

Kamala Harris, die erste weibliche Vizepräsidentin der USA, prägt mit ihrer einzigartigen Geschichte und ihrem Engagement die amerikanische Politik. Mit Wurzeln in Indien und Jamaika steht sie für Vielfalt und den Kampf für soziale Gerechtigkeit. Als ehemalige Generalstaatsanwältin von Kalifornien und US-Senatorin hat sie sich besonders in den Bereichen Bürgerrechte, Umwelt und Gesundheitsversorgung engagiert.

Seit 2021 ist sie als Vizepräsidentin an der Seite von Joe Biden im Amt und kandidiert nun selbst bei der Präsidentschaftswahl 2024. Ihr politisches Ziel: Ein gerechteres, inklusives Amerika, das die Rechte aller Bürger schützt und fördert.

Steckbrief Kamala Harris

Geburtstag / Alter: Kamala Devi Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland, Kalifornien, geboren und ist 60 Jahre alt.

Herkunft: Kamala Harris hat eine multiethnische Herkunft – ihre Mutter stammt aus Indien und ihr Vater aus Jamaika. Sie wuchs in Kalifornien sowie im kanadischen Montreal auf.

Familie: Kamala Harris ist die Tochter von Shyamala Gopalan, einer renommierten Krebsforscherin, und Donald Harris, einem Wirtschaftswissenschaftler. Sie hat eine Schwester, Maya Harris, die als Anwältin und politische Beraterin tätig ist.

Ehemann: Sie ist mit Douglas Emhoff verheiratet, einem Anwalt, der als der erste „Second Gentleman“ der USA bekannt wurde. Die beiden heirateten 2014.

Kinder: Kamala Harris hat selbst keine leiblichen Kinder, aber sie ist Stiefmutter für die beiden Kinder von Douglas Emhoff, Cole und Ella.

Ausbildung: Harris studierte Politikwissenschaft und Wirtschaft an der Howard University und erwarb später ihren Abschluss in Jura an der University of California, Hastings College of the Law.

Berufliche Stationen:

Sie begann ihre Karriere als Assistentin des Bezirksstaatsanwalts in Alameda County, Kalifornien.

2003 wurde sie zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco gewählt.

2010 übernahm sie das Amt der Generalstaatsanwältin von Kalifornien und war damit die erste Frau und erste Person afroamerikanischer und südasiatischer Abstammung in diesem Amt.

2016 wurde sie in den US-Senat gewählt, wo sie Kalifornien vertrat und sich vor allem in Bereichen wie Justiz, Gesundheitsversorgung und Bürgerrechte engagierte.

2021 wurde sie als erste Frau und erste Person asiatisch-amerikanischer und afroamerikanischer Abstammung zur Vizepräsidentin der USA vereidigt.

Wofür steht Kamala Harris?

Kamala Harris, die amtierende Vizepräsidentin der USA, tritt bei der Präsidentschaftswahl 2024 als Kandidatin der Demokratischen Partei an. Nach dem Rückzug von Präsident Joe Biden übernahm Harris die Kandidatur und erhielt breite Unterstützung innerhalb ihrer Partei, darunter von Barack und Michelle Obama sowie Hillary Clinton.

In ihrer Kampagne setzt Harris Schwerpunkte auf soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und die Verbesserung des Gesundheitssystems. Besonderes Augenmerk legt sie auf die Wahrung von Bürgerrechten und Gleichberechtigung, insbesondere für Minderheiten. Ein zentrales Thema ist zudem der Schutz des Rechts auf Abtreibung, insbesondere nach der Aufhebung von „Roe v. Wade“ durch den Obersten Gerichtshof.

Harris' Kandidatur ist historisch bedeutsam, da sie die erste Frau und die erste Person mit afroamerikanischen und asiatisch-amerikanischen Wurzeln ist, die für das höchste Amt im Land kandidiert.