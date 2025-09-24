Reutlingen setzt auf Hightech gegen Plastik im Biomüll: Kameras und Sensoren in Müllwagen entlarven Störstoffe. Für unverbesserliche Müllsünder wird es teuer.
Windeln, Batterien, Plastiktüten - so etwas gehört nicht in die Biotonne. Seit einigen Monaten fahren deshalb durch Reutlingen Müllwagen, die innen und außen mit Kameras und Sensoren ausgestattet sind. Die Mission: Störstoffe in Biotonnen entdecken. Die Bilanz: Trotz Aufklärung und vielen Gesprächen sind nicht alle Bürger und Haushalte willig, den Biomüll richtig zu trennen. Auf sie kommen hohe Kosten zu.