Afrikas Straßen gehören den Jungen, viele Präsidentenpaläste den Alten. In Kamerun rechnet der älteste Staatschef der Welt mit 92 am Sonntag mit seiner Wiederwahl. Die Jugend will vor allem eins: weg.
10.10.2025 - 10:41 Uhr
Jaunde - Denis Atangana nennt es: Senioren-Kriminalität. Der 37-jährige Oppositionelle grinst und senkt die Stimme. Sätze wie diese können in Kameruns Hauptstadt Jaunde gefährlich werden, gerade kurz vor der Wahl an diesem Sonntag. "Alterskriminalität ist doch ein viel größeres Problem als Jugendkriminalität in diesem Land."