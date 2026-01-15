Neben Holz ist auch Kohle ein beliebter Brennstoff für den Kamin. Aber worauf sollte man achten, wenn man mit Kohle heizen möchte?
Gegenüber Holz hat Kohle als Brennstoff einige zusätzliche Vorteile. Neben einem höheren Heiz- bzw. Brennwert ist Kohle vor allem auch kompakter und benötigt weniger Platz in der Lagerung. Außerdem hält Kohle die Glut deutlich länger, sodass eine erneute Befeuerung des Kaminofens auch nach längerer Zeit sehr einfach möglich ist. Unterschieden werden hauptsächlich Braunkohle- und Steinkohlebriketts, wobei Letztere zwar einen höheren Heiz- und Brennwert haben, jedoch deutlich seltener im Handel angeboten werden.