Mit einem Auftritt der jungen Solistin Johanna Spegg feiert das Waiblinger Kammerorchester seinen 60. Geburtstag. Die Bandbreite beim Konzertabend reicht von Vivaldi bis Grieg.

Seit sechs Jahrzehnten sorgt das Waiblinger Kammerorchester für schöne Töne. Am 12. Oktober wird das 60-jährige Bestehen mit einem Konzert im Bürgerzentrum Waiblingen gefeiert. Als Solistin tritt dabei die junge Trompeterin Johanna Spegg aus Stuttgart auf. Zum Sechzigsten hat das Orchester ein Programm zusammengestellt, das „musikalische Brücken zwischen Barock, Romantik und der Moderne schlägt“.

Um 18 Uhr legen die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Knud Jansen los. Den Auftakt bildet Vivaldis Concerto für Streicher in c-Moll, gefolgt von Johann Wilhelm Hertels Trompetenkonzert in Es-Dur. Dann hat die herausragende Solistin Johanna Spegg ihren Auftritt und stellt ihr Können unter Beweis. Die 2002 geborene Stuttgarterin ist mehrfache Erste Preisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und seit 2023 Stipendiatin in der Orchesterakademie des hr-Sinfonieorchesters. Mit Peter Warlocks rhythmisch markanter Capriol Suite taucht das Orchester in tänzerische Renaissanceklänge ein.

Unsere Empfehlung für Sie Kulturprogramm in Waiblingen Kräftiges Plus bei den Abozahlen Lust auf geordnetes Musikchaos, den Stargeiger Daniel Hope oder einen Klangzauberer haben offenbar immer mehr Menschen. Das Kulturamt Waiblingen freut sich über rund 100 neue Abonnenten und steigende Vorverkaufszahlen.

Nach der Pause erklingen zwei lyrisch-verträumte Old English Songs von Frank Bridge. Als Abschluss folgt dann die bekannte Suite „Aus Holbergs Zeit“ von Edvard Grieg. In seiner Ankündigung verspricht das Waiblinger Kammerorchester „einen Konzertabend voller Eleganz, Kontraste und musikalischer Zeitreisen“.

Ab 17 Uhr gibt Dirigent Knud Jansen am Konzertabend eine Einführung. Die Konzertkarten kosten regulär zwischen 23 und 32 Euro, ermäßigt von 18 bis 27 Euro. Erhältlich sind sie über die Internetseite des Orchesters (waiblinger-kammerorchester.de) oder bei der Touristinformation Waiblingen in der Scheuerngasse 4 (Telefon 0 71 51/50 01 83 21).