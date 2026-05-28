Israel bricht den Kontakt zum UN-Generalsekretär ab – Grund soll ein noch unveröffentlichter Bericht zu sexueller Gewalt in Konflikten sein.
28.05.2026 - 20:11 Uhr
New York - Die israelische UN-Vertretung in New York bricht ihren Kontakt mit dem Generalsekretariat der Vereinten Nationen unter António Guterres ab. "Die Entscheidung, Israel auf eine schwarze Liste zu setzen und uns vorzuwerfen, sexuelle Gewalt als Kriegswaffe einzusetzen, ist eine ungeheuerliche Entscheidung", begründete Botschafter Danny Danon die Entscheidung und sprach von einer "Kampagne" gegen sein Land. "Wir sind fertig mit diesem Generalsekretär!" schrieb Danon auf der Plattform X.