Sie wollte nur zum nächsten Ort: Eine Touristin aus Hessen ist im Chiemgau mit ihrem Auto in den Bergen steckengeblieben. Die 47-Jährige folgte einfach ihrem Navi.

red/dpa 15.08.2025 - 14:31 Uhr

Eine Urlauberin aus Hessen ist ihrem Navigationsgerät gefolgt und mit dem Auto schließlich unterhalb der Kampenwand im Chiemgau steckengeblieben. Die 47-Jährige habe von Schleching (Landkreis Traunstein) nach Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) fahren wollen und sich vor Ort nicht ausgekannt, teilte ein Sprecher der Polizei mit.