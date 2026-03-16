Lidl lockt mit Steffi Graf, Jako bringt Fußballschuhe, Intersport will in neuen Geschäften preiswertere Angebote machen.
„In diesem Markt ist der Wettbewerb sehr stark“, sagt Tobias Röschl, der Vertriebsvorstand beim Sportartikelhersteller Jako aus dem hohenlohischen Mulfingen. Das Unternehmen wagt den Schritt dennoch: Erstmals verkauft Jako nun auch Fußballschuhe. Einfach Kickstiefel von anderen Herstellern zu kaufen und diese anzubieten, wäre für Röschl nicht der richtige Weg. Statt dessen lässt Jako bei einem offenbar erfahrenen Unternehmen aus Portugal produzieren. „Für uns war klar, dass wir auch bei Fußballschuhen mit einem eigenen, klar positionierten Produkt an den Start gehen“, sagt Röschl.