Vor dem Heimspiel gegen Leverkusen können sich die Stadionbesucher als Stammzellenspender typisieren lassen. Auch einem langjährigen VfB-Physiotherapeuten soll so geholfen werden.

Er ist eine der etwas stilleren Legenden des VfB Stuttgart. Gerhard Wörn, geboren in Weil im Schönbuch, hat zwischen 1975 und 1977 in Summe 27 Zweitligaspiele für die Cannstatter bestritten – und hat damit an der Seite von Karlheinz Förster und Hansi Müller mitgeholfen, dass die Mannen mit dem roten Brustring nach zwei Spielzeiten im Bundesliga-Unterhaus wieder erstklassig waren.

Fortan spielte Wörn für die Amateure des VfB, später dann im Mittelfeld des SV Neckargartach und des 1. Göppinger SV. Dem VfB blieb Wörn dann nach seiner aktiven Karriere für sehr lange Zeit eng verbunden: Von 1990 bis in den Sommer 2024 war der heute 69-Jährige stolze 34 Spielzeiten lang bei den Stuttgartern als Physiotherapeut tätig.

Gerhard Wörn im Juni 2025 im Trikot der VfB-Traditionself bei einem Spiel in Maulbronn. Foto: Pressefoto Baumann

Wo sich das Team mit dem roten Brustring auch aufhielt, ob im Trainingslager, bei einer Bundesliga-Auswärtspartie oder beim Auslaufen auf dem Clubgelände am Tag nach einem Spiel im Europapokal – Gerhard Wörn ist immer zur Stelle gewesen. Mittendrin an der Seite der Spieler, aber dabei stets verschwiegen – etwa bei allzu neugierigen Nachfragen der Reporter.

Nun hat Gerhard Wörn die Nachricht erreicht, dass er an Leukämie erkrankt ist. Er ist dabei kein Einzelfall: Jedes Jahr erhalten in Deutschland rund 40.000 Menschen die Diagnose Blutkrebs. Für viele von ihnen beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Heilungschancen hängen häufig von einer passenden Stammzellenspende ab.

Unsere Empfehlung für Sie Kampf um die Champions League Warum der VfB nun den Bayern und Freiburgern die Daumen drückt Welche Liga bekommt einen fünften Startplatz für die Champions League? Das Rennen spitzt sich zu - und der VfB Stuttgart drückt ausgerechnet zwei Rivalen die Daumen.

Um ihrem langjährigen Physio und Ex-Profi Gerhard Wörn sowie möglichst vielen anderen Leukämie-Kranken zu helfen, möchte die VfB-Stiftung „Brustring der Herzen“ in Kooperation mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und der organisierten Fanszene unter dem Motto „Gemeinsam gegen Blutkrebs“ auch in dieser Saison wieder viele Menschen dazu motivieren, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen – um damit die Überlebenschancen Betroffener zu verbessern.

An diesem Samstag findet daher im Vorfeld des Heimspiels gegen Bayer 04 Leverkusen (Spielbeginn ist um 15.30 Uhr) eine große Registrierungsaktion statt. In der Zeit von 13.30 Uhr bis kurz vor Anpfiff können sich Stadionbesucher unkompliziert registrieren lassen. Dies ist entweder unterhalb des Glasstegs gegenüber dem VIP-Eingang in der Mercedesstraße oder in der Cannstatter Kurve möglich.

Die Registrierung erfolgt durch einen einfachen, schmerzfreien Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Im vergangenen Jahr hatten wir rund 500 Registrierungen, aus denen im Nachgang sogar vier Spender gefunden werden konnten. Das wollen wir dieses Mal nochmal toppen: Für die DKMS, für unseren Gerry Wörn – und alle Menschen mit Blutkrebs“, sagt der VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle.