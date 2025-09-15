 
Falsche Signale aus Brüssel

Kampf gegen den Klimawandel: Falsche Signale aus Brüssel
Im Kampf gegen den Klimawandel wird ein Wald neu angelegt. Gepflanzt werden Baumarten, die mit langer Trockenheit besser leben können, als die dort bisher dominierende Fichte. Foto: Guido Kirchner/dpa

Die EU höhlt im Kampf gegen den Klimawandel die eigenen Gesetze aus. Europa sollte aber mit gutem Beispiel vorangehen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.

Korrespondenten: Knut Krohn (kkr)

Der Herbst steht ins Haus. Die Jahreszeit wird in den Alpen wieder Stürme und Regenfälle bringen, die wegen der Folgen des Klimawandels noch stärker ausfallen werden als in den vergangenen Jahren. Gestritten wird dann wieder, wie sich die Regionen besser auf solche Extremwetterlagen vorbereiten können. Im Mittelpunkt steht dabei zu oft die Bekämpfung der Symptome, stärker thematisiert werden sollten aber die Ursachen. Diskutiert werden muss der richtige Weg im Kampf gegen den Klimawandel, um solche Wetterkapriolen künftig abzumildern. Die Diskussionen darüber sind jedoch mühsam, denn zum einen gibt es keine einfachen Lösungen, zum anderen zeigen sich die Erfolge frühestens erst in einigen Jahrzehnten.

 

Europa sieht sich vielen Problemen ausgesetzt

Die Neigung, sich konstruktiv solchen mühsamen Auseinandersetzungen zu stellen, nimmt in der Politik und auch der Gesellschaft allerdings rapide ab. Die Nachwehen der Coronapandemie, der Überfall Russlands auf die Ukraine und der andauernde Handelsstreit mit den USA belasten Europa schwer. Verblüffend aber ist, wie schnell die Regelungen zum Schutz der Umwelt in den vergangenen Monaten aufgeweicht wurden. Die Vorgaben für die Landwirtschaft und die Autobauer sind bereits gelockert worden. Nun werden selbst die zentralen Klimaziele 2040 in Frage gestellt.

Manchmal über das Ziel hinausgeschossen

Zugegeben, in manchen Bereichen ist die EU mit ihrer Umweltgesetzgebung über das Ziel hinausgeschossen und das sollte korrigiert werden. Das ändert aber nichts am grundsätzlich richtigen Pfad in Richtung eines klimaneutralen Kontinents. Gerade Europas innovative Industriezweige müssen die Chance erkennen. Statt zu bremsen, müssen sie eine Vorreiterrolle einnehmen, denn es führt kein Weg am Klimaschutz vorbei.

Die EU höhlt im Kampf gegen den Klimawandel die eigenen Gesetze aus. Europa sollte aber mit gutem Beispiel vorangehen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
Von Knut Krohn
Reaktion auf neuen Sparplan: Betriebsrat von Bosch: „Schluss mit der Salami-Taktik“

Reaktion auf neuen Sparplan Betriebsrat von Bosch: „Schluss mit der Salami-Taktik“

Mit eindringlichen Worten haben Betriebsrat und Gewerkschaft auf die Ankündigung des Bosch-Vorstands reagiert, bis 2030 weitere Milliarden einsparen zu wollen.
Von Peter Stolterfoht
Silberpreis erreicht Rekord: Fed-Zinsen, Angebotsdefizit und starke Nachfrage treiben den Kurs. Lesen Sie, warum Silber aktuell so stark steigt.

Über 30% in 3 Monaten Warum steigt der Silberpreis? - Ursachen & aktuelle Entwicklung

Der Silberpreis klettert auf Rekordniveau, angetrieben von Zinsspekulationen, Angebotsdefiziten und der boomenden Nachfrage aus Industrie und Solarbranche. Die Gründe im Überblick.
Von Matthias Kemter
EU-Klimapolitik: EU scheitert am Streit über die Klimaziele

EU-Klimapolitik EU scheitert am Streit über die Klimaziele

Bei der UN-Klimakonferenz in Brasilien im November will Europa eigentlich geschlossen mit ehrgeizigen Plänen auftreten. Doch daraus wird es nun wohl nichts.
Von Knut Krohn
Einzelhandel in Stuttgart: Zara prescht vor – hat die klassische Kasse bald ausgedient?

Einzelhandel in Stuttgart Zara prescht vor – hat die klassische Kasse bald ausgedient?

Eine Kasse ohne Mitarbeiter, das wird immer öfter zum Standard. Wie die Modekette Zara ihr Konzept in der Stuttgarter Filiale erklärt – und was Verbraucherschützer dazu sagen.
Von Lea Krug
Sparprogramm in der KfZ-Sparte: Bei Bosch stehen Tausende weitere Stellen auf der Kippe

Sparprogramm in der KfZ-Sparte Bei Bosch stehen Tausende weitere Stellen auf der Kippe

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch will in der Kfz-Sparte 2,5 Milliarden Euro an jährlichen Kosten sparen. Ohne Stellenabbau ist das Ziel unerreichbar.
Von Matthias Schmidt
Klima-Anpassung kostet – Nichtstun kostet noch viel mehr

Extreme Wetterereignisse Klima-Anpassung kostet – Nichtstun kostet noch viel mehr

Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen haben im Sommer 2025 rund ein Viertel der EU-Regionen betroffen. Die wirtschaftlichen Folgen sind gigantisch, wie eine nuee Studie der Universität Mannheim zeigt.
Von Markus Brauer
Die Oracle-Aktie legt stark zu: Ein 300-Milliarden-Dollar-Vertrag mit OpenAI, boomendes Cloud-Geschäft und explodierende Auftragsbestände sorgen für Kurssprünge.

Börse Warum ist die Oracle-Aktie gestiegen? - Das treibt den Kurs

Ein Mega-Deal mit OpenAI, explodierende Cloud-Umsätze und ein Rekord-Auftragsbestand: Oracle überrascht Anleger mit einem historischen Kurssprung. Die Gründe im Überblick.
Von Matthias Kemter
Die Rheinmetall-Aktie erreicht mit 1.933 Euro ein neues Allzeithoch. Erfahren Sie, warum der Kurs steigt und welche Rolle die Übernahme von NVL spielt.

Börse Warum steigt die Rheinmetall-Aktie? - Gründe für das neue Allzeithoch

Die Rheinmetall-Aktie klettert auf ein neues Allzeithoch – getrieben von einem milliardenschweren Übernahme-Coup und anhaltend starker Nachfrage aus der Rüstungsbranche. Das Wichtigste im Überblick.
Von Matthias Kemter
Bahn-Chaos: Deutsche Bahn kürzt im Fernverkehr

Bahn-Chaos Deutsche Bahn kürzt im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn will die defizitäre ICE-Sparte mit drastischen Einschnitten zu Lasten der Reisenden sanieren. Das trifft auch den Südwesten.
Von Thomas Wüpper
