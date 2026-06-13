Tren de Aragua ist eine Gang, die in Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Menschenhandel verwickelt ist. Die US-Regierung betrachtet sie als Terrororganisation - und nimmt ihren Anführer ins Visier.
Washington/Caracas - Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump den Anführer einer berüchtigten venezolanischen Gang getötet. Die Regierung in Venezuela habe den "schnellen und tödlichen Angriff" auf Drogenbaron Niño Guerrero unterstützt, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Guerrero sei der Kopf der Bande Tren de Aragua gewesen, "einer der blutrünstigsten Terrororganisation der Welt".