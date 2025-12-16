US-Präsident Trump hat den Kampf gegen das synthetische Opioid Fentanyl bereits zur Chefsache gemacht. Zum „Schutz“ der Bevölkerung geht er nun einen weiteren Schritt.
16.12.2025 - 06:50 Uhr
Im Kampf gegen die Drogenkrise im eigenen Land hat US-Präsident Donald Trump das synthetische Opioid Fentanyl als „Massenvernichtungswaffe“ eingestuft. „Keine Bombe“ richte so etwas an wie Fentanyl, sagte er bei Unterzeichnung der entsprechenden Verfügung. Trump zufolge sterben pro Jahr Hunderttausende Menschen wegen des Konsums von Fentanyl als Droge.