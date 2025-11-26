Die Konservativen im Europaparlament stimmen erneut mit den extrem-rechten Fraktionen für eine Abschwächung eines Umweltgesetzes.
26.11.2025 - 16:21 Uhr
Im Europaparlament schlagen die Emotionen hoch. Dass die Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg mit einer Mehrheit von 402 zu 250 Stimmen für eine Verschiebung des umstrittenen EU-Entwaldungsgesetzes gestimmt haben, ist allerdings nur ein Grund. Für ebenso viel Aufregung sorgt, dass die Europäische Volkspartei (EVP) um CDU und CSU erneut mit Unterstützung der rechten und extrem-rechten Fraktionen für die Gesetzesänderung votiert haben.