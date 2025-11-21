Die Preise für Benzin und Diesel gehen im Tagesverlauf oft häufiger rauf oder runter. Die Länder machen sich für mehr Planbarkeit für Autofahrer stark.

Unübersichtlichen, teils mehrmals am Tag stattfindenden Preisschwankungen an Tankstellen soll nach dem Willen des Bundesrats ein Riegel vorgeschoben werden. Die Länderkammer beschloss in Berlin eine Aufforderung an die Bundesregierung, „geeignete Maßnahmen zu prüfen, um die Kraftstoffpreise für Verbraucherinnen und Verbraucher wieder transparenter zu machen.“ 

 

Konkret genannt wird in der von Baden-Württemberg eingebrachten Initiative eine Preisbremse nach Vorbild Österreichs. Im Nachbarland ist es Tankstellen einmal täglich um 12.00 Uhr erlaubt, die Preise zu erhöhen. Preissenkungen dürfen jederzeit vorgenommen werden. 

Ziel: Weniger Preisschwankungen

Geprüft werden soll außerdem, ob „zeitliche Mindestabstände“ zwischen Erhöhungen oder Senkungen festgelegt werden könnten. „Solche zeitlichen Mindestabstände könnten zum Beispiel drei Stunden betragen“, heißt es im Beschluss. Dies würde die Häufigkeit von Preiserhöhungen im Tagesverlauf ebenfalls begrenzen und die Flexibilität der Anbieter bei der Preissetzung weniger stark einschränken.

Unsere Empfehlung für Sie

Spritpreis-Erhöhung 2026: So viel kosten Benzin und Diesel nächstes Jahr mehr

Spritpreis-Erhöhung 2026 So viel kosten Diesel und Benzin 2026 mehr

Nächstes Jahr wird der CO₂-Preis erhöht. Dies hat unter anderem auch Auswirkungen auf die Preise für Kraftstoffe. Worauf müssen sich Autofahrer:innen einstellen?

Der baden-württembergische Verbraucherminister Peter Hauk (CDU) sagte, bis zu 20 Preisänderungen am Tag machten es immer schwieriger, einen günstigen Zeitpunkt zum Tanken zu finden. Ziel sei, zu mehr Verlässlichkeit zu kommen.