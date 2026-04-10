 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. „Autorennen sind verachtenswert“ – Stadt Ludwigsburg stellt neuen Blitzer auf

Kampf gegen Raser „Autorennen sind verachtenswert“ – Stadt Ludwigsburg stellt neuen Blitzer auf

Kampf gegen Raser: „Autorennen sind verachtenswert“ – Stadt Ludwigsburg stellt neuen Blitzer auf
1
Das neue Messgerät an der Schwieberdinger Straße bestraft zu schnelles Fahren und das Missachten des Rotlichts an der Ampel. Foto: Simon Granville

Die Stadt Ludwigsburg reagiert auf die Auswüchse von Raserei auf der Schwieberdinger Straße. Ein neues Messgerät nährt die Hoffnung auf mehr Disziplin.

Ludwigsburg: Oliver von Schaewen (ole)

Probleme mit Rasern gibt es in Ludwigsburg an der Schwieberdinger Straße immer mal wieder. Mit dem kürzlich verkündeten Mordurteil erreichte diese Entwicklung einen traurigen Höhepunkt. Die Stadt arbeitet weiter an einem Konzept dagegen. Sie hat jetzt an der Kreuzung Schwieberdinger Straße/Gänsfußallee eine neue stationäre Überwachungsanlage errichtet.

 

Die Anlage erfasst nicht nur Temposünder, sondern ahndet auch Rotlichtverstöße – ein doppelter Ansatz, der für mehr Sicherheit auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt sorgen soll. Das Aufstellen der Anlage hat seit dem Beschluss etwa ein Jahr gedauert.

Ein Schulweg verläuft an der Stelle, an der nun der Blitzer steht. Foto: Imago/U. J. Alexander

Das späte Aufstellen hat mehrere Gründe. Man habe ja sowohl die Ampel als auch das Tempo kontrollieren wollen, erklärt die Stadtsprecherin Susanne Jenne. Das sei gerade an dieser Stelle, an der das tödliche Autorennen von G., I. und K. begann, aber auch ein Schulweg verläuft, technisch möglich. Das herauszufinden und umzusetzen, habe Zeit benötigt.

Nach Ausschreibung und Vergabe verzögerten laut Jenne nicht nur lange Lieferzeiten des Herstellers das Projekt, sondern auch niedrige Temperaturen. Das Thermometer müsse für solche Tiefbauprojekte dauerhaft über fünf Grad Celsius anzeigen.

Ergänzend sollen weiterhin mobile Messungen stattfinden

Weitere stationäre Blitzer entlang der rund 3,5 Kilometer langen Schwieberdinger Straße sind derzeit nicht geplant. Stattdessen setzt die Stadt verstärkt auf flexible Kontrollen. Ergänzend zur festen Anlage sollen weiterhin mobile Geschwindigkeitsmessungen stattfinden. Auch sogenannte Enforcement-Trailer, von denen bislang zwei im Stadtgebiet im Einsatz sind, könnten künftig häufiger an bekannten Problemstellen positioniert werden.

Die Diskussion um die richtige Geschwindigkeit bleibt dabei zentral. Seit Herbst 2025 gilt auf Teilen der Strecke Tempo 40 als Lärmschutz. Doch wirkt eine solche Begrenzung tatsächlich gegen Raser? Immerhin gab der schreckliche Unfall den Ausschlag, diesen Standort für einen stationären Blitzer vorzuziehen.

Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht bleibt jedoch realistisch: „Eine reduzierte Geschwindigkeit kann helfen, Risiken zu minimieren, wir dürfen uns aber nichts vormachen: Wer rast, ignoriert jegliches Tempolimit bewusst.“

Unsere Empfehlung für Sie

Ludwigsburger Raserprozess: Zwei junge Frauen tot: Hohe Strafen sind ein starkes Signal an die Szene

Ludwigsburger Raserprozess Zwei junge Frauen tot: Hohe Strafen sind ein starkes Signal an die Szene

Das Urteil „lebenslänglich“ im Ludwigsburger Raserprozess wirkt abschreckend. Hoffentlich zeigt es Wirkung, meint Oliver von Schaewen.

Mit deutlichen Worten verurteilt der OB illegale Autorennen als „verantwortungslos und gesellschaftlich absolut verachtenswert“ und fordert ein Umdenken: Prävention sei nicht nur Aufgabe von Behörden, sondern der gesamten Gesellschaft.

Neuer Raserfall: Staatsanwaltschaft wertet Ermittlungen aus

Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt ein Fall Ende Februar, als zwei junge Männer im Alter von 23 und 26 Jahren auf der Schwieberdinger Straße mutmaßlich ein Rennen gefahren haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wertet derzeit die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen aus. Solche Vorfälle erhöhen den Handlungsdruck auf die Stadt, die bereits länger über zusätzliche Maßnahmen nachdenkt.

Technisch ist die neue Anlage kein Novum für Ludwigsburg. Vergleichbare kombinierte Systeme existieren bereits, etwa an der Stuttgarter Straße auf Höhe des Forums. Neu ist jedoch die strategische Einbindung in ein Gesamtkonzept, das neben festen Anlagen verstärkt auf flexible Kontrollen und gesellschaftliche Sensibilisierung setzt.

Klar ist: Der neue Blitzer allein wird das Problem nicht lösen. Doch er ist ein sichtbares Signal, dass die Stadt gewillt ist, konsequent gegen Raserei vorzugehen – auf einer Straße, die längst mehr ist als nur eine Verbindung zur Autobahn.

Weitere Themen

Baustelle in Ludwigsburg: Aufregung um Blitzer in Wilhelmstraße – Ist die Busspur richtig gekennzeichnet?

Baustelle in Ludwigsburg Aufregung um Blitzer in Wilhelmstraße – Ist die Busspur richtig gekennzeichnet?

Ein mobiler Blitzer erfasst auch Autofahrer, die auf der Busspur fahren. Doch einige sind der Meinung, dass die als solche nicht klar erkennbar ist. Das sagt die Stadt dazu.
Von Julian Meier
Angriff vor Supermarkt in Marbach: 64-Jähriger wird von vier Männern zu Boden geschlagen

Angriff vor Supermarkt in Marbach 64-Jähriger wird von vier Männern zu Boden geschlagen

Ein 64-Jähriger ist beim Verlassen eines Supermarkts von Unbekannten attackiert worden. Die Polizei ist unter anderem auf der Suche nach einem Mann, der dem Opfer geholfen hat.
Von Julia Amrhein
A 81 bei Korntal-Münchingen: Tödlicher Unfall im Rückstau vor dem Engelbergtunnel: Polizei sucht Zeugen

A 81 bei Korntal-Münchingen Tödlicher Unfall im Rückstau vor dem Engelbergtunnel: Polizei sucht Zeugen

Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer verunglückt am Freitagmorgen auf der A 81 bei Korntal-Münchingen tödlich. Nun versucht die Polizei, den Unfallhergang zu rekonstruieren.
Von Marius Venturini
Baustelle in Ludwigsburg: Leitungsarbeiten und Brückensanierung – August-Bebel-Straße monatelang gesperrt

Baustelle in Ludwigsburg Leitungsarbeiten und Brückensanierung – August-Bebel-Straße monatelang gesperrt

Die Eisenbahnbrücke über der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg muss erneuert werden. Die Straße wird dafür monatelang gesperrt – es wird nicht die letzte Sperrung sein.
Von Maximilian Kroh
Bietigheim-Bissingen: Diebin verfolgt und bestiehlt Senior nach Bankbesuch

Bietigheim-Bissingen Diebin verfolgt und bestiehlt Senior nach Bankbesuch

In Bietigheim-Bissingen wird ein 86-Jähriger nach einem Bankbesuch dreist bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, um die unbekannte Täterin zu fassen. Was geschah?
Von Julia Amrhein
Blick in die Geschichte: Das steckt hinter der kuriosen Geschichte von Kängurus in Ludwigsburg

Blick in die Geschichte Das steckt hinter der kuriosen Geschichte von Kängurus in Ludwigsburg

Die erste württembergische Königin Charlotte Auguste Mathilde ließ die Beuteltiere in die ehemalige Residenzstadt bringen. Lange hielten sie sich dort aber nicht.
Von Julian Meier
In Ludwigsburg: Besucher gestalten im Blühenden Barock gemeinsam ein XXL-Kreidebild

In Ludwigsburg Besucher gestalten im Blühenden Barock gemeinsam ein XXL-Kreidebild

Im Blühenden Barock finden übers Wochenende, 11. und 12. April, zwei Mitmach-Aktionen statt, bei denen Kreativität ausgelebt werden kann.
Von Andreas Hennings
Kraftstoffdiebstahl in der Region: Reaktion auf Benzinpreise? Unbekannte pumpen 3000 Liter Diesel aus Lastwagen ab

Kraftstoffdiebstahl in der Region Reaktion auf Benzinpreise? Unbekannte pumpen 3000 Liter Diesel aus Lastwagen ab

Im Kreis Ludwigsburg häufen sich Diesel-Diebstähle: Unbekannte haben seit Anfang März Tausende Liter Kraftstoff aus geparkten Fahrzeugen abgepumpt.Die Dunkelziffer könnte höher sein.
Von Julia Amrhein
Mordurteil im Raserprozess: Prüfung läuft bereits – werden die Ludwigsburger Raser jetzt abgeschoben?

Mordurteil im Raserprozess Prüfung läuft bereits – werden die Ludwigsburger Raser jetzt abgeschoben?

Ein Heilbronner Raser wurde nach einem Mordurteil abgeschoben. Viel spricht dafür, dass das auch den Ludwigsburger Rasern droht. Das Regierungspräsidium hat eine Prüfung eingeleitet.
Von Oliver von Schaewen
Heiraten als großes Kino: „Ich will starke Gefühle zeigen“ – Hochzeitsfilmer aus Oberstenfeld räumt ab

Heiraten als großes Kino „Ich will starke Gefühle zeigen“ – Hochzeitsfilmer aus Oberstenfeld räumt ab

Simon Zastrow hat den Wedding Award Germany gewonnen. Der Videograf aus Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) belegte mit einem Hochzeitsfilm Platz eins.
Von Oliver von Schaewen
Weitere Artikel zu Raser Ludwigsburg Blitzer Verkehr Urteil Autorennen illegales Autorennen
 
 