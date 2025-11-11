Der IS hatte 2014 in Syrien große Gebiete überrannt. Jetzt schließt sich Damaskus unter Übergangspräsident al-Scharaa der US-geführten Koalition zum Kampf gegen den IS an. Zunächst nur politisch.

dpa 11.11.2025 - 00:14 Uhr

Damaskus - Syrien hat sich der von den USA geführten Koalition zur Bekämpfung der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Syrien habe kürzlich eine politische Kooperationsvereinbarung mit der internationalen Koalition zur Bekämpfung des IS unterzeichnet "und damit seine Rolle als Partner im Kampf gegen den Terrorismus und zur Unterstützung der regionalen Stabilität bekräftigt", schrieb Informationsminister Hamza al-Mustafa auf der Plattform X. "Das Abkommen ist politischer Natur und enthält bislang keine militärischen Komponenten", erklärte er.