Welche Liga bekommt einen fünften Startplatz für die Champions League? Das Rennen spitzt sich zu - und der VfB Stuttgart drückt ausgerechnet zwei Rivalen die Daumen.
06.05.2026 - 13:57 Uhr
Selten wurde ein Rückspiel im Halbfinale der Champions League mit so viel Spannung erwartet. Nach dem Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel treffen am Mittwochabend der FC Bayern und Paris St. Germain in München aufeinander. Die Franzosen siegten vor einer Woche mit 5:4 - schafft der deutsche Rekordmeister noch die Wende? Es wäre ganz im Sinne des VfB Stuttgart.