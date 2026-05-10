Der VfB geht mit der besten Ausgangsposition in den Endspurt um die Champions-League-Plätze. Beim Sieg im Schlüsselduell mit Leverkusen macht vor allem einer den Unterschied: Ermedin Demirovic.
10.05.2026 - 11:10 Uhr
Stuttgart - Die Profis des VfB Stuttgart ließen sich von ihren Fans noch feiern, da nahm Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro schon mal den Fahrstuhl nach unten. Es war ein Bild mit Symbolcharakter: Bayer startet international in der neuen Saison wohl eine Etage tiefer als der VfB. Den vierten Champions-League-Platz der Fußball-Bundesliga machen am letzten Spieltag vermutlich Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim unter sich aus. Für Bayer, den Sensations-Meister von 2024, bliebe nur noch die Europa League.