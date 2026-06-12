Baden-Württemberg durchläuft einen tiefgreifenden industriellen Strukturwandel, muss aber auf Hilfe aus Brüssel verzichten. Das Wirtschaftsministerium will nun eine Änderung der Regeln.
12.06.2026 - 14:23 Uhr
In Europa beginnt der Kampf ums Geld. In den kommenden Monaten soll der neue EU-Gemeinschaftshaushalt für die Jahre 2028 bis 2032 festgezurrt werden. Rund zwei Billionen Euro soll der Rekord-Etat nach dem Willen der EU-Kommission in Brüssel umfassen. Dem Europaparlament ist das angesichts der vielen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu wenig, doch einige Mitgliedsländern – darunter auch Deutschland – wollen den Rotstift ansetzen.