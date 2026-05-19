Der reichste Mann der Welt im Gericht gegen einen der einflussreichsten KI-Manager: Am Ende scheiterte Elon Musk mit seiner explosiven Klage. Er habe zu lange gezögert, entschieden die Geschworenen.
19.05.2026 - 00:49 Uhr
Oakland - Tech-Milliardär Elon Musk ist mit seinem Versuch gescheitert, vor Gericht einen radikalen Umbau beim ChatGPT-Entwickler OpenAI zu erzwingen. Geschworene in Kalifornien kamen zu dem Schluss, dass Musk seine Klage erst nach Ablauf der Verjährungsfrist eingereicht hatte. Musk will sich nicht mit der Niederlage abfinden und kündigte eine Berufung an.