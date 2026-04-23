Kampfabstimmung in Böblingen Tempo 30 für die Böblinger Innenstadt
Die Böblinger Autofahrer müssen bald auf die Bremse drücken: Der Technische Ausschuss empfahl, entlang der großen Verkehrsachsen der Stadt das Tempo auf 30 zu senken.
Die Böblinger Autofahrer müssen bald auf die Bremse drücken: Der Technische Ausschuss empfahl, entlang der großen Verkehrsachsen der Stadt das Tempo auf 30 zu senken.
Was die Stadt Böblingen zur Blüte gebracht hat, ist auch ihr Fluch: Die Kreuzung von wichtigen Verkehrsachsen. Folgt man dem Lärmgutachten der Firma Modus Consult, dann sind weite Teile der Böblinger Innenstadt verlärmt und brauchen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer. Besonders entlang der Tübinger Straße, der Herrenberger Straße, der Calwer Straße und der Schönaicher Straße, sowie ihren Fortsetzungen ins Stadtzentrum und ebenso in Dagersheim in der Böblinger und der Aidlinger Straße.