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Kampfabstimmung in Böblingen Tempo 30 für die Böblinger Innenstadt

Kampfabstimmung in Böblingen: Tempo 30 für die Böblinger Innenstadt
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Schon vor mehr als zwei Jahren hat die Böblinger Stadtverwaltung probeweise Tempo 30 Schilder am Elbenplatz aufgestellt. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Böblinger Autofahrer müssen bald auf die Bremse drücken: Der Technische Ausschuss empfahl, entlang der großen Verkehrsachsen der Stadt das Tempo auf 30 zu senken.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Was die Stadt Böblingen zur Blüte gebracht hat, ist auch ihr Fluch: Die Kreuzung von wichtigen Verkehrsachsen. Folgt man dem Lärmgutachten der Firma Modus Consult, dann sind weite Teile der Böblinger Innenstadt verlärmt und brauchen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer. Besonders entlang der Tübinger Straße, der Herrenberger Straße, der Calwer Straße und der Schönaicher Straße, sowie ihren Fortsetzungen ins Stadtzentrum und ebenso in Dagersheim in der Böblinger und der Aidlinger Straße.

 
Der neue Plan für Tempo 30. Foto: Modus Consult

Lärm, daran ließ der Sachverständige Frank Gericke in der Sitzung des Böblinger Technischen Ausschusses am Mittwoch keinen Zweifel, schadet der Gesundheit immens. Der Grenzwert liegt bei 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel bei Nacht. Dieser Geräuschpegel steigert das Risiko für Herzkrankheiten um fünf Prozent, führt zu Schlafstörungen und beeinträchtigt die geistigen Fähigkeiten. Deswegen hat die Europäische Union ihre Mitglieder zum Lärmschutz verdonnert, und deswegen muss sich die Stadt mit Lärmschutzplänen beschäftigen, es ist der vierte dieser Art.

Tempo 30 ist billig

Tempo 30 deswegen, weil das eine Maßnahme ist, die sich ohne viel Verzug umsetzen lässt und im Vergleich zu anderen Maßnahmen wie Flüsterasphalt oder Lärmschutzfenster um einiges billiger für die Kommune ist. Zunächst war das Gebiet für Tempo 30 größer gefasst, aber nach genauer Prüfung, siehe Grafik, sind mehrere Straßen aus dem Tempo 30 herausgefallen. Trotzdem ist die Fläche groß, in welcher der Verkehr künftig nicht nur langsamer fahren muss, sondern auch stärker kontrolliert werden soll, damit das Tempolimit auch eingehalten wird.

Zwar ist Tempo 30 konkurrenzlos billig, aber es verlangsamt den Verkehr und damit auch den ÖPNV. Gerade dieses Problem beschäftigte die CDU-Fraktion. Deren Fraktionssprecher, Thorsten Breitfeld, sagte, die Fraktion freue sich über den Lärmaktionsplan, aber der Plan habe erhebliche Lücken: Ob der ÖPNV nicht behindert würde, sei nicht geklärt, ebenfalls fehlte der CDU eine Abwägung zwischen Tempo 30 und Tempo 40. Denn Tempo 40 würde vor allem bei den Verkehrsachsen der Stadt für einen besseren Verkehrsfluss sorgen und den ÖPNV weniger behindern.

Lärm wird nicht gemessen

Beim Thema ÖPNV stützte sich die CDU auf einen Einwand des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) zum Lärmaktionsplan. Der VVS fürchtete, die Busse könnten den Fahrplan nicht mehr einhalten. Hier hatten die Experten von Modus Consult und der Stadt eine andere Ansicht. Sie errechneten, dass ein Bus, der eine Stunde lang seine Strecke fährt, bei Tempo 30 nur insgesamt 42 Sekunden langsamer laufen würde.

Überhaupt ging es bei dieser Diskussion viel um Rechnungen: Frank Gericke beispielsweise hatte für sein Gutachten nie den Lärm gemessen. Er dürfe das gar nicht, sagte er, sondern müsse als Grundlage die Verkehrsdichte nehmen und den daraus abgeleiteten Geräuschpegel. Denn eine punktuelle Messung sage nicht viel aus, wenn allein schon der Wechsel der Windrichtung den Lärmpegel stark verändern könnte.

Tempo 30: „Nicht immer ein weiteres Schlupfloch suchen“

Also blieb das zweite große Thema der CDU, Tempo 40 auf den großen Verkehrsachsen, und die Überlegung, ob manche Lärmziele nicht auch schon bei Tempo 40 erreicht werden könnten. Doch das rief Kritiker des CDU-Antrags auf den Plan: Enzo Gaeta (SPD) sagte: „Wenn wir noch länger vertagen, dann müssen die Bürger auch noch länger auf den Lärmschutz warten.“ Unterstützt wurde er von seiner Fraktionskollegin Gerlinde Feine, „wir können nicht immer noch ein weiteres Schlupfloch suchen, um den Lärmaktionsplan zu vertagen.

Was viele dachten, drückte der Böblinger Oberbürgermeister Stefan Belz aus: „Natürlich möchten wir alle zügig durch die Stadt kommen. Aber Lärmschutz ist ein Grundrecht, schneller ans Ziel zu kommen nicht.“

Regelrechte Kampfabstimmung

Am Ende wurde es eine regelrechte Kampfabstimmung. Mit sieben zu sieben Stimmen Gleichstand wurde der CDU-Antrag abgelehnt, das Thema zu vertagen und Tempo 40 in die Abwägung mit aufzunehmen. Auch die Empfehlung des Technischen Ausschusses, den Lärmaktionsplan im Gemeinderat zu beschließen, ging nur knapp mit sieben zu fünf Stimmen bei zwei Enthaltungen durch, Aber sie ging durch.

Je langsamer je leiser

Tempo
Tempo 30 senkt den Verkehrslärm spürbar, da Motor-, Roll- und Beschleunigungsgeräusche bei geringeren Geschwindigkeiten deutlich abnehmen. Zusätzlich verringert Tempo 30 häufig abruptes Bremsen und Beschleunigen, wodurch Lärmspitzen seltener auftreten.

Lärm
Ein Lärmaktionsplan basiert auf Lärmkarten, die zeigen, wo Menschen besonders stark von Straßen-, Schienen- oder Fluglärm betroffen sind, und legt Maßnahmen zur Verbesserung fest. Dazu gehören etwa Tempolimits, Verkehrslenkung, baulicher Lärmschutz oder langfristige städtebauliche Veränderungen.

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