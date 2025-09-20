Drei russische Jets über Estland, zwei vor Polens Küste – Nato-Mitglieder melden beunruhigende Vorfälle. Das Militärbündnis wird sich damit befassen.
20.09.2025 - 11:32 Uhr
Die Nato-Länder kommen nach der von Estland gemeldeten Luftraumverletzung durch russische Kampfjets Anfang nächster Woche zu Beratungen zusammen. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, wie ein Sprecher des Militärbündnisses auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.