Oberbürgermeisterwahl in Sindelfingen Wer folgt Vöhringer? Zehn Bewerber wollen OB in Sindelfingen werden

Am Montagabend endete die Bewerbungsfrist für die Wahl des Oberbürgermeisters in Sindelfingen. Zehn Kandidaten kämpfen am 11. Mai um die Nachfolge von Bernd Vöhringer.