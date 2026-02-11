In einer Schule in Kanada werden mehrere Menschen durch Schüsse getötet. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Premierminister Carney zeigt sich erschüttert.
11.02.2026 - 06:27 Uhr
Ein Schütze hat in einer Schule in Kanada mindestens sieben Menschen getötet und mehr als zwei Dutzend weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia. An einem zweiten Ort, der wahrscheinlich mit der Tat in Verbindung stehe, seien zwei weitere Tote gefunden worden.