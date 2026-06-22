In der westkanadischen Stadt Montreal kommt es zu Schüssen. Die Bevölkerung wird angewiesen, eine Gegend zu meiden.
Montreal - Bei einem Schusswaffenvorfall im kanadischen Montreal ist ein Polizist getötet worden. "Mit großem Bedauern bestätigen wir den Tod eines unserer Polizeibeamten im Dienst", schrieb die Polizei auf der Plattform X. Die Polizei hatte zuvor vor einem "bewaffneten und gefährlichen Verdächtigen" gewarnt und Menschen aufgefordert, ein Gebiet im Viertel Côte-des-Neige zu meiden. Später wurde von einem "neutralisierten" Verdächtigen und zwei verletzten Polizisten berichtet.