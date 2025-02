Trudeau kündigt Gegenzölle auf US-Waren an

dpa 02.02.2025 - 03:35 Uhr

Ottawa - Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hat wegen der bevorstehenden Einführung weitreichender Zölle durch die US-Regierung Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe angekündigt. Kanada werde seinerseits Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren einführen, sagte Trudeau am Abend auf einer Pressekonferenz.