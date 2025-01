Der kanadische Premierminister Trudeau ist zurückgetreten. Er werde sowohl sein Amt als auch den Parteivorsitz niederlegen. Warum tut er das – und wer könnte ihm nachfolgen?

Michael Bosch /AFP 07.01.2025 - 09:09 Uhr

Kanadas Premierminister Justin Trudeau tritt zurück. Das hat der 53-Jährige am Montag angekündigt. Die Gründe für den Rückzug Trudeaus sind die seit Monaten sinkenden Umfragewerte und Druck aus der eigenen Partei. Er werde sowohl als Premierminister als auch als Parteivorsitzender zurücktreten, „sobald die Partei einen neuen Chef ernannt hat“, sagte der 53-Jährige am Montag vor Journalisten in der Hauptstadt Ottawa. Wie lange die Suche nach einem Nachfolger dauern wird, ist unklar. Allerdings kursieren bereits erste Namen.